Al menos dos personas resultaron muertas y cinco heridas en dos tiroteos ocurridos en la noche del domingo en la ciudad de Little Rock, en el estado de Arkansas, informaron hoy fuentes policiales. La policía de Little Rock explicó en un mensaje en Twitter que ha abierto una investigación oficial tras los tiroteos que se produjeron en dos tramos de la misma calle y casi de forma simultánea, señaló la agencia de EFE.

La policía local confirmaron los terribles sucesos y el saldo que dejaron los tiroteos

Por su parte The Associated Press detalló que los servicios de emergencia recibieron alrededor de las 21:21 p.m (02:21 GMT del lunes) un primer aviso sobre un tiroteo en el que al menos dos personas sufrieron heridas que no ponían en riesgo su vida, así lo señaló a través de la plataforma de Twitter la policía de Little Rock.

Poco después se produjo otra balacera cerca en la que cinco personas fueron baleadas, incluidos los dos fallecidos, señaló la policía. Los dos incidentes ocurrieron a lo largo de la Avenida Asher, pero la policía no confirmó en un primer momento si estaban relacionados.