Dos pilotos fallecen tras accidente de avión en Georgia.

Dos personas perdieron la vida este jueves 20 de marzo luego de que un avión monomotor Cirrus SR22 se estrellara y estallara en llamas mientras intentaba aterrizar en el aeropuerto Barwick-LaFayette, según confirmaron las autoridades y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Las víctimas fueron identificadas como Russell Edward Jones, de 48 años, originario de LaFayette, y Steven Boyd Powell, de 52 años, residente de Cartersville.

Ambos eran pilotos con licencia, según informó Stacey Meeks, director de Seguridad Pública de LaFayette, a medios locales como WXIA-TV y Local 3 News.

El accidente ocurrió en el extremo norte de la pista de aterrizaje. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron la aeronave envuelta en llamas, lo que evidenció la magnitud del impacto.

