De acuerdo a la fuente antes mencionada, el alguacil Bourke confirmó la muerte de dos personas que se encontraban piloteando dicho avión. Actualmente, el portal Rochester First ha dado a conocer que están investigando los cuerpos para localizar de quiénes se trata.

Dos personas mueren en Townline Road: Revelan la posible causa del accidente

Más tarde, complementando la información, se reveló la posible causa del accidente. El alguacil Bourke mediante el informe, dijo que el accidente pudo haber sido causado por una falla mecánica; “Parece que fue una falla mecánica catastrófica lo que provocó que el avión se desmoronara”, informó.

Por el momento, no se han revelado nuevos detalles de lo que ocurrió después, pues el día de ayer domingo, ‘Rochester First‘ informó que las autoridades se encontraban aún investigando lo que había ocurrido y sacando los cuerpos encontrados de los escombros, por lo que aún no se confirman los nombres de los implicados.