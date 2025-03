Dos obreros hispanos mueren en colapso en Maryland.

La comunidad se encuentra de luto tras la trágica muerte de dos trabajadores de la construcción, quienes perdieron la vida luego de que una pared de contención colapsara en una obra residencial.

El accidente, ocurrido el pasado viernes en Academy Road, ha dejado a familiares y amigos sumidos en el dolor y la incertidumbre.

Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Barzallo, de 32 años, y Emerson Amestica, de 24 años.

Ambos quedaron atrapados bajo la estructura derrumbada y, a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate de Baltimore County, Howard County y Baltimore, fueron recuperados sin vida horas después del colapso.

