Dos muertos tras colisión de aviones en aeropuerto de Arizona.

Al menos dos personas han fallecido tras la impactante colisión en el aire de dos aviones cerca del Aeropuerto Regional de Marana, en Arizona, la mañana del miércoles.

Imágenes en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro sobre la zona del accidente, ubicada en las afueras de Tucson.

Reportes preliminares indican que ambas aeronaves llevaban tripulantes a bordo cuando chocaron a las 8:29 a.m. hora local.

Aún no se ha determinado la causa del siniestro. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) anunció a través de la plataforma X que ha iniciado una investigación sobre la colisión.

Two dead as plane collide in Arizona’s Marana Airport. pic.twitter.com/T4eqIhu52F

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 19, 2025