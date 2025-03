Dos muertos tras accidente de avioneta en Carolina del Norte.

Dos personas murieron este viernes en un accidente aéreo ocurrido poco después del despegue de una avioneta en Carolina del Norte.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que un Beechcraft Bonanza se estrelló cerca del Aeropuerto Pitt-Greenville alrededor de las 7:50 a.m. (hora local).

«Dos personas iban a bordo. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigarán el incidente.

La NTSB estará a cargo de la investigación y proporcionará más actualizaciones», indicó la agencia en un comunicado.

🚨🇺🇸 #BREAKING:

Another airplane crash near the Pitt-Greenville airport in North Carolina (#N566C) The Beech A36 Bonanza crashed Two people were aboard the aircraft There are no survivors.

The N. Memorial Rd is closed down. pic.twitter.com/HxqieHoUyK

— Md.Sakib Ali (@iamsakibali1) March 14, 2025