Dos muertos tras accidente aéreo en Simi Valley, California

Un trágico accidente aéreo ocurrió el sábado por la tarde en Simi Valley, California, cuando un avión pequeño se estrelló contra dos viviendas.

El incidente dejó dos personas muertas, el piloto y un pasajero, según informaron las autoridades locales.

El avión, un Vans RV-10, que había despegado del Aeropuerto William J. Fox en Lancaster y se dirigía al Aeropuerto de Camarillo, se estrelló alrededor de las 2:10 p.m. cerca de High Meadow Street y Wood Ranch Parkway.

El avión cayó sobre las viviendas, lo que provocó un incendio en el lugar. Los bomberos lograron controlar las llamas tras una intervención de aproximadamente 40 bomberos, pero lamentablemente no pudieron salvar a las dos personas a bordo.

