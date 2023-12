Mitos y Leyendas: Los dos lobos, una leyenda cheroqui

Genny de Bernardo te comparte la leyenda de los dos lobos, una historia de los cheroqui.

Una abuela llama a sus nietos traviesos junto con ella con el fin de relatarles un cuento.

Esta historia tiene varias versiones, pero todas tienen el mismo mensaje.

¿Quién no se ha enojado alguna vez con alguien? ¿Quién no ha pensado que era mejor no decir eso? ¿Quién no ha dicho en alguna ocasión por qué hice lo que hice?

Todos los seres humanos tenemos rasgos buenos y otros que son algo poco lindos. Pero la naturaleza humana tiene muchos matices.

Desde hace mucho tiempo, se han dedicado estudios para comprender el comportamiento humano. Miles han sido los que han dedicado su vida a estudiar esto.

Pero también ha existido un punto de vista más simple que diferentes culturas de todo el mundo han plasmado en distintas leyendas.

El conocimiento ancestral

Sin excepción alguna, todas las culturas del mundo tienen una cosmovisión diferente del mundo, pero lo que impresiona a todo mundo son las similitudes que tienen.

Sin haber tenido contacto en ocasiones, las culturas ancestrales comparten historias parecidas de la concepción del mundo, mas lo impresionante también recae en sus historias de aprendizaje.

Hoy, Mitos y Leyendas te comparte la historia que tiene que ver con el comportamiento humano pero también con la decisión de ser de cierta forma.

Se trata de un cuento cheroqui que habla de una abuela y sus dos traviesos nietos. Ella les pide que oigan cuidadosamente acerca de la dualidad que hay en su ser.