Según otra campaña en GoFundMe titulada “Family’s Home Lost in Fire, Needs Help”, el incendio ocurrió alrededor de las 2:30 p.m.

Dos familias en busca de ayuda tras perder sus hogares

Ambas familias están agradecidas de estar a salvo y con vida, pero las necesidades inmediatas son inmensas.

Desde ropa y artículos de primera necesidad hasta un lugar seguro donde vivir, estas familias dependen de la generosidad de la comunidad.

Las campañas en GoFundMe están activas bajo los títulos “Help our family rebuild their home, Lost in fire” y “Family’s Home Lost in Fire, Needs Help”.

Las donaciones serán clave para ayudarles a comenzar de nuevo.

Estas historias son un recordatorio de cómo la vida puede cambiar en un instante, pero también de la fuerza que puede surgir de la solidaridad y el apoyo colectivo.

