Dos aviones chocan en aeropuerto de Arizona; hay al menos un muerto, informan autoridades

Al menos una persona murió y otras resultaron heridas después de que dos jets privados chocaron este lunes 10 de febrero.

De acuerdo con ‘The Associated Press’, el hecho ocurrió en el Aeropuerto de Scottsdale en Arizona, informaron autoridades.

Además, se mencionó que uno de los aviones se salió de la pista y chocó contra el otro, informó la Administración Federal de Aviación.

Cabe mencionar que el aeropuerto es un centro popular para jets que entran y salen del área de Phoenix.

Major private jet accident in Scottsdale. Reports are a Lear 35a had a hard landing, bounced twice, lost control and crashed into a parked plane at nearby FBO. Landing gear can be seen sitting 300 feet away. Reported 2 fatalities of pilots in crushed cockpit. Passengers escaped pic.twitter.com/6eHmexHNgS

— PJ Paul (@RealPJPaul) February 10, 2025