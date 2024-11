Dos adolescentes mueren por aparente intoxicación en Arizona.

Una tragedia sacudió a la comunidad de Chandler, Arizona, cuando dos adolescentes fueron encontrados muertos en un aparente caso de intoxicación por monóxido de carbono el pasado martes.

Las víctimas han sido identificadas como Romeo Álvarez, de 18 años, y Marcus Lee, de 17, quienes fueron encontrados en un garaje de un complejo de apartamentos cerca de Ray Road y Arizona Avenue.

Romeo Álvarez, quien recientemente había completado la escuela secundaria en Dobson High School, dejó un legado de éxito y esperanza en su comunidad.

Su familia está en estado de shock, recordando a un joven lleno de vida y con grandes sueños. Álvarez, quien fue orador de su graduación en mayo, siempre se destacó por su esfuerzo y dedicación.

Two Valley teens were found dead due to apparent carbon monoxide poisoning on Tuesday in a tragic accident in Chandler. @azfamily https://t.co/JFrJkNg8CN

— Micaela Marshall (@MMarshallTV) November 14, 2024