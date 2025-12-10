Dortmund se complica en Champions tras empatar con Bodø/Glimt

El Dortmund empató 2-2 con el Bodø/Glimt pese al doblete de Brandt y compromete su lugar en el Top-8 de la Champions.

El Borussia Dortmund dejó escapar dos puntos clave en su lucha por meterse al Top-8 de la Champions League, tras un empate 2-2 ante un Bodø/Glimt ya casi eliminado, pero siempre competitivo.

A pesar del doblete de Julian Brandt, los alemanes vieron cómo Jens Hauge volvió a igualar el marcador y los dejó en una situación delicada rumbo a un cierre de fase que será durísimo: Tottenham e Inter.

Un arranque intenso y un Dortmund dominante… hasta la lesión de Anton

Dortmund salió con fuerza, impulsado por un Fábio Silva hiperactivo, aunque las primeras opciones claras fueron del Bodø/Glimt, especialmente de Høgh, que estrelló una pelota en el poste.

A los 17’, una recuperación de Silva dejó a Brandt mano a mano para el 1-0, un tanto que parecía encaminar una noche tranquila.

Pero la lesión de Waldemar Anton frenó el impulso del Dortmund y dio aire a los noruegos. Justo antes del descanso, Aleesami apareció para rematar un centro perfecto de Berg y poner el 1-1.

Brandt vuelve a adelantar, pero otro golpe físico cambia el partido

En el 50’, Brandt aprovechó un rebote de Haikin para marcar el 2-1, pero la alegría volvió a ser efímera: Dortmund sufrió otra baja, ahora Aaron Anselmino, lo que desajustó por completo el plan de Edin Terzić.

El Bodø/Glimt, fiel a su estilo, nunca dejó de competir.

Hauge, a los 74’, encontró el espacio para el 2-2 definitivo, un mazazo para un Dortmund que había estado dos veces arriba en el marcador.

Un cierre angustiante con el Top-8 en riesgo

El empate deja al Dortmund con 11 puntos y lo expone a un final explosivo ante Tottenham e Inter, dos rivales directos por entrar entre los ocho primeros.

La preocupación aumenta no solo por los puntos perdidos, sino por las dos lesiones en defensa que condicionan seriamente los próximos encuentros.

Bodø/Glimt, aunque eliminado, volvió a demostrar que nunca regala un partido en Europa.

