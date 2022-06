¡Dormir con la televisión prendida puede ser la causa de tu muerte!

Expertos revelan lo dañino que puede ser dormir con la televisión prendida

Dormir televisión prendida muerte. Expertos han dado a conocer que el detalle de quedarse dormido con el televisor prendido, puede traer consigo grandes riesgos para la salud. Según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Northwestern se dio a conocer que dormir incluso con la más mínima iluminación ambiental durante el sueño nocturno puede dañar su función cardiovascular.

Una experta en sueños, Phyllis Zee, dio a conocer que el ‘papel’ de la luz en el sueño de adultos sanos de entre 63 y 84 años. Dicho estudio reveló que el motivo por el cual es dañino para la salud, es por el hecho de dormir solo una noche con poca luz, como un televisor sin sonido, aumentó el nivel de azúcar en la sangre y el ritmo cardíaco de las personas durante el sueño.

Tanto en hombres como mujeres mayores, el sueño se puede ver afectado debido a la luz que proyecta el televisor “correlacionada con una mayor prevalencia de diabetes, obesidad e hipertensión”, estas son algunas enfermedades que se pueden desarrollar debido a esta acción que hacemos incluso inconscientemente.

De acuerdo al portal The Sun y aun estudio realizado, se llegó a la conclusión que los investigadores encontraron que la resistencia a la insulina ocurrió la mañana después de que las personas durmieran en una habitación iluminada. La resistencia a la insulina es cuando las células de los músculos, la grasa y las células vivas no responden bien a la insulina y no pueden usar la glucosa de la sangre como energía.