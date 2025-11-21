¿Duermes menos de 6 horas? Descubre el alto precio que está pagando tu cuerpo!

Dormir menos de 6 horas : Riesgos y enfermedades

Riesgos reales para la salud

Daños silenciosos y acumulativos

Dormir menos de 6 horas seguidas se ha convertido en una rutina normal para millones de personas.

Entre el estrés diario, las pantallas, las obligaciones y la sensación de que “mañana me recupero”, la falta de sueño se ha instalado como parte del estilo de vida moderno.

Sin embargo, este hábito no solo agota: está afectando profundamente la salud física, mental y emocional, y la ciencia lo demuestra con contundencia.

A continuación, una guía directa, clara y llamativa para entender qué le ocurre realmente al cuerpo cuando duermes menos de lo necesario.

Dormir menos de 6 horas impacta tu salud

1. Tu cerebro entra en “modo emergencia” aunque no lo notes

Se reduce la capacidad de pensar con claridad

La memoria funciona más lento

Se afecta la toma de decisiones

Aparecen lapsos de atención peligrosos

Dormir poco altera las funciones cognitivas esenciales. Investigaciones muestran que quienes duermen 6 horas o menos presentan un deterioro significativo en la velocidad de pensamiento y en la consolidación de recuerdos.

El cerebro, literalmente, funciona por debajo de sus posibilidades.