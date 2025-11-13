Dónde ver México vs Uruguay EN VIVO
Publicado el 11/13/2025 a las 15:39
La Selección Mexicana vuelve a la cancha para enfrentar a Uruguay en un partido amistoso internacional programado para esta Fecha FIFA. Un choque de alto nivel entre dos selecciones históricas del continente. Aquí te contamos hora, canal y dónde ver EN VIVO desde Estados Unidos, México y Latinoamérica.
México vs Uruguay: hora y fecha del partido
-
Día: Sábado 15 de noviembre de 2025
-
Hora en Estados Unidos:
-
Este (ET): 9:00 PM
-
Centro (CT): 8:00 PM
-
Pacífico (PT): 6:00 PM
-
-
Hora en México (CDT): 8:00 PM
-
Estadio: Sede por confirmar (partido programado para territorio estadounidense)
México vs Uruguay: canal y dónde ver en vivo
-
Estados Unidos (TV): Univision y TUDN
-
Streaming EE.UU.: ViX (transmisión oficial en español)
-
México: Canal 5, Azteca 7 y TUDN
-
Latinoamérica: Señales deportivas con derechos de amistosos internacionales, frecuentemente ESPN / Star+
México vs Uruguay: contexto del partido
El duelo entre México y Uruguay siempre genera expectativas por su intensidad y nivel competitivo. México busca seguir consolidando su funcionamiento colectivo, mientras que Uruguay llega con un plantel potente, con figuras europeas y uno de los estilos más físicos del continente. Es un choque que históricamente deja goles y emociones fuertes.
HAZ CLIC AQUÍ PARA VER MÉXICO VS URUGUAY EN VIVO