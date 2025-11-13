Buscar
Inicio » Deportes » Dónde ver México vs Uruguay EN VIVO

Dónde ver México vs Uruguay EN VIVO

La Selección Mexicana vuelve a la cancha para enfrentar a Uruguay en un partido amistoso internacional programado para esta Fecha FIFA
Por 
2025-11-13T20:39:55+00:00
Publicado el 11/13/2025 a las 15:39

La Selección Mexicana vuelve a la cancha para enfrentar a Uruguay en un partido amistoso internacional programado para esta Fecha FIFA. Un choque de alto nivel entre dos selecciones históricas del continente. Aquí te contamos hora, canal y dónde ver EN VIVO desde Estados Unidos, México y Latinoamérica.

México vs Uruguay: hora y fecha del partido

  • Día: Sábado 15 de noviembre de 2025

  • Hora en Estados Unidos:

    • Este (ET): 9:00 PM

    • Centro (CT): 8:00 PM

    • Pacífico (PT): 6:00 PM

  • Hora en México (CDT): 8:00 PM

  • Estadio: Sede por confirmar (partido programado para territorio estadounidense)

Dónde ver México vs Uruguay EN VIVO
Dónde ver México vs Uruguay EN VIVO / Foto: EFE

México vs Uruguay: canal y dónde ver en vivo

  • Estados Unidos (TV): Univision y TUDN

  • Streaming EE.UU.: ViX (transmisión oficial en español)

  • México: Canal 5, Azteca 7 y TUDN

  • Latinoamérica: Señales deportivas con derechos de amistosos internacionales, frecuentemente ESPN / Star+

México vs Uruguay: contexto del partido

El duelo entre México y Uruguay siempre genera expectativas por su intensidad y nivel competitivo. México busca seguir consolidando su funcionamiento colectivo, mientras que Uruguay llega con un plantel potente, con figuras europeas y uno de los estilos más físicos del continente. Es un choque que históricamente deja goles y emociones fuertes.

FOTO: EFE

HAZ CLIC AQUÍ PARA VER MÉXICO VS URUGUAY EN VIVO

