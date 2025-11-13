Dónde ver México vs Uruguay EN VIVO

La Selección Mexicana vuelve a la cancha para enfrentar a Uruguay en un partido amistoso internacional programado para esta Fecha FIFA

La Selección Mexicana vuelve a la cancha para enfrentar a Uruguay en un partido amistoso internacional programado para esta Fecha FIFA. Un choque de alto nivel entre dos selecciones históricas del continente. Aquí te contamos hora, canal y dónde ver EN VIVO desde Estados Unidos, México y Latinoamérica.

México vs Uruguay: hora y fecha del partido

Día: Sábado 15 de noviembre de 2025

Hora en Estados Unidos: Este (ET): 9:00 PM Centro (CT): 8:00 PM Pacífico (PT): 6:00 PM

Hora en México (CDT): 8:00 PM

Estadio: Sede por confirmar (partido programado para territorio estadounidense)

México vs Uruguay: canal y dónde ver en vivo

Estados Unidos (TV): Univision y TUDN

Streaming EE.UU.: ViX (transmisión oficial en español)

México: Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Latinoamérica: Señales deportivas con derechos de amistosos internacionales, frecuentemente ESPN / Star+

México vs Uruguay: contexto del partido

El duelo entre México y Uruguay siempre genera expectativas por su intensidad y nivel competitivo. México busca seguir consolidando su funcionamiento colectivo, mientras que Uruguay llega con un plantel potente, con figuras europeas y uno de los estilos más físicos del continente. Es un choque que históricamente deja goles y emociones fuertes.

HAZ CLIC AQUÍ PARA VER MÉXICO VS URUGUAY EN VIVO