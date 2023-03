Si bien, se ha confirmado que ‘El Pijo Herrera’ regresa a los blanquillos pero no lo hará con la Selección Mexicana, sí permanecerá dentro del fútbol pero dando la mano a otro equipo para así vivir su segunda temporada y en las siguientes líneas te contamos con quiénes estará dejando lo mejor de sí en la cancha.

Ahora, a través de la agencia de The Associated Press se ha detallado que un día después de quedar fuera en la puja por tomar las riendas de la selección de México, Miguel Herrera se convirtió en el nuevo entrenador de Tijuana para el torneo Clausura 2023, informó el equipo el viernes. Archivado como: El Piojo Herrera.

Mediante el portal de Marca se dio a conocer que Miguel Herrera reconoció sentir una gran tristeza tras el rechazo de la Selección Mexicana para su segundo proceso dentro del Tri luego de golpear al comentarista Christian Martinoli. “Obviamente hay un sentimiento de tristeza, pero estabas en una competencia con técnicos de gran capacidad, después decir gracias, cuando me dijeron que no, bueno ya, a pensar a lo que sigue”, señaló

¿Dónde está El Piojo Herrera actualmente?

El “Piojo” Herrera era considerado uno de los grandes favoritos al cargo de seleccionador nacional, un puesto que fue ganado finalmente por el argentino Diego Cocca. Tijuana no dio a conocer más detalles sobre la duración del convenio ni el sueldo de su nuevo entrenador.

Herrera reemplaza en el cargo al argentino Ricardo Valiño, destituido la semana pasada tras los malos resultados. El equipo de la frontera no tiene triunfos luego de cinco partidos y con sus cuatro puntos se coloca en la 14ta posición entre 18 equipos de la máxima categoría, apuntó la agencia de The Associated Press. Archivado como: El Piojo Herrera.