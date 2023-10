Los mejores lugares para comprar teléfonos desbloqueados

Si has comprado recientemente un nuevo teléfono, sabrás qué fácil es gastar más de $1,000 por el dispositivo más reciente, pero hay una forma de ahorrar cientos de dólares.

Si no tiene garantía, ¿no conviene?

Las garantías y políticas de devolución variarán en los teléfonos desbloqueados según dónde los compres y si son nuevos o refurbished (reacondicionados).

Por esta razón, es importante leer la información proporcionada por el vendedor antes de realizar tu compra final.

Si descubres que un teléfono en particular no estará cubierto por ninguna garantía o seguro, eso no lo convierte automáticamente en una mala oferta.

Simplemente considera pagar tu factura de teléfono con una tarjeta de crédito que ofrezca protección para teléfonos celulares para asegurarte de estar cubierto.