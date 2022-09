Vieira Vidente sorprende con revelador video

La psíquica le ‘echa’ las cartas a Donald Trump

El expresidente de EEUU, ¿irá a la cárcel?

¿Qué le espera? En uno de sus videos más recientes en su canal oficial de YouTube, donde está a punto de llegar al millón y medio de suscriptores, la reconocida psíquica Vieira Vidente le ‘echa’ las cartas al expresidente de EEUU, Donald Trump, luego de las acusaciones tras haber cometido, supuestamente, fraude fiscal, ¿irá a la cárcel?

Sin dejar pasar mucho tiempo, la vidente comentó que el exmandatario, quien busca postularse nuevamente para la presidencia para 2024, está dando mucho de qué hablar en los últimos días, por lo que está interesada en saber de qué manera terminará este 2022, además de lo que le espera el año próximo. ¡Mucha atención!

¿Es verdad que Donald Trump cometió fraude fiscal?

En su primer lectura de cartas, Vieira Vidente reveló que Donald Trump se encuentra hoy en día entre la espada y la pared: “Veo a una mujer del poder que lo está acusando, él está nuevamente en una encrucijada, aquí veo un ‘cruce de caminos‘, sin embargo, él está ‘guerreando’, tiene una espada en la mano y un as bajo la manga”.

La psíquica aseguró que esta misma mujer quiere hundir al expresidente de EEUU, aunque quiere buscar ‘donde no hay’: “Él sabía que esto le podía pasar, él tiene planes y está tramando cosas buenas que quiere hacer. Sin embargo, a él se le están cerrando las puertas en estos momentos y no le vienen cosas buenas en estos últimos meses. Donald Trump no va a terminar muy bien este 2022”.