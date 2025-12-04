Kimmel se burla de la frenética noche de Trump en Truth Social

Trump publica 158 mensajes

Kimmel se burla intensamente

Colbert critica reunión presidencial

Segun informa USATODAY, Trump generó atención al publicar 158 mensajes en solo tres horas, según Axios, despertando comentarios satíricos de presentadores nocturnos sorprendidos por su inusual hiperactividad digital.

Jimmy Kimmel mostró en pantalla los mensajes para ilustrar la magnitud de la avalancha, destacando el comportamiento frenético del presidente durante una sola noche especialmente intensa.

El presentador bromeó sobre la duración necesaria para producir tantas publicaciones, señalando con humor la posibilidad de que Melania estuviera ausente durante el maratón digital.

Las publicaciones incluyeron ataques políticos y un clip de Home Alone 2, que Kimmel consideró posiblemente el último momento públicamente feliz registrado del presidente Donald Trump.

Reacciones y burlas desde el late-night

Kimmel mocks Trump for ‘off the rails’ Truth Social posting spree https://t.co/4lELhYQrn4 via @USATODAY — Algernon Fross (@fxp123) December 3, 2025



Jimmy Fallon también comentó la actividad nocturna de Trump, insinuando humorísticamente exageraciones sobre energía y comportamientos, reforzando el tono general satírico adoptado por los programas nocturnos estadounidenses.

Fallon comparó la avalancha de publicaciones con un examen médico, señalando que parecía una manera de revelar resultados sin decirlos directamente, manteniendo el enfoque humorístico crítico.

El comediante agregó bromas sobre el posible agotamiento físico del presidente después de publicar tanto, haciendo referencia a la hinchazón imaginada en sus pulgares tras la actividad nocturna.

El episodio subrayó cómo los programas nocturnos encuentran material continuo en el comportamiento digital del presidente, convirtiéndolo repetidamente en un punto central del humor político televisivo.