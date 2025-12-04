Kimmel se burla de la frenética noche de Trump en Truth Social
Publicado el 12/03/2025 a las 22:02
- Trump publica 158 mensajes
- Kimmel se burla intensamente
- Colbert critica reunión presidencial
Segun informa USATODAY, Trump generó atención al publicar 158 mensajes en solo tres horas, según Axios, despertando comentarios satíricos de presentadores nocturnos sorprendidos por su inusual hiperactividad digital.
Jimmy Kimmel mostró en pantalla los mensajes para ilustrar la magnitud de la avalancha, destacando el comportamiento frenético del presidente durante una sola noche especialmente intensa.
El presentador bromeó sobre la duración necesaria para producir tantas publicaciones, señalando con humor la posibilidad de que Melania estuviera ausente durante el maratón digital.
Las publicaciones incluyeron ataques políticos y un clip de Home Alone 2, que Kimmel consideró posiblemente el último momento públicamente feliz registrado del presidente Donald Trump.
Reacciones y burlas desde el late-night
Kimmel mocks Trump for ‘off the rails’ Truth Social posting spree https://t.co/4lELhYQrn4 via @USATODAY
— Algernon Fross (@fxp123) December 3, 2025
Jimmy Fallon también comentó la actividad nocturna de Trump, insinuando humorísticamente exageraciones sobre energía y comportamientos, reforzando el tono general satírico adoptado por los programas nocturnos estadounidenses.
Fallon comparó la avalancha de publicaciones con un examen médico, señalando que parecía una manera de revelar resultados sin decirlos directamente, manteniendo el enfoque humorístico crítico.
El comediante agregó bromas sobre el posible agotamiento físico del presidente después de publicar tanto, haciendo referencia a la hinchazón imaginada en sus pulgares tras la actividad nocturna.
El episodio subrayó cómo los programas nocturnos encuentran material continuo en el comportamiento digital del presidente, convirtiéndolo repetidamente en un punto central del humor político televisivo.
Kimmel ironiza sobre la reunión del Gabinete
Kimmel también abordó la reunión del Gabinete del 2 de diciembre, describiéndola como una oportunidad para elogios hacia Trump, mientras mostraba imágenes del presidente aparentemente con los ojos cerrados.
El presentador utilizó ese material para cuestionar el apodo “Joe el Dormilón”, sugiriendo que Trump también mostraba signos visibles de cansancio durante compromisos oficiales posteriores a su actividad nocturna.
La sátira apuntó a la contradicción entre la energía demostrada en las publicaciones nocturnas y la aparente somnolencia del presidente durante la reunión captada por cámaras oficiales.
Esta comparación reforzó la narrativa humorística sobre el contraste entre la hiperactividad digital de Trump y su comportamiento durante eventos gubernamentales formales, según lo presentado por Kimmel.
Colbert y Fallon amplifican la sátira televisiva
Stephen Colbert afirmó que Trump parecía dormido durante la reunión, sugiriendo humorísticamente que podría haber cerrado los ojos por concentración o por razones fisiológicas exageradas para generar risa.
Colbert añadió que, tras ese momento, Trump aparentemente se quedó dormido, ampliando el tono cómico utilizado por los programas nocturnos para retratar la jornada presidencial.
Los presentadores destacaron repetidamente el contraste entre la frenética actividad nocturna en Truth Social y el cansancio mostrado por el presidente durante eventos programados al día siguiente.
El conjunto de bromas reforzó la percepción pública del episodio como un ejemplo claro del material humorístico que genera la conducta digital del presidente Donald Trump.
El impacto televisivo de la jornada satírica
La intensa actividad de Trump en Truth Social generó una respuesta inmediata en los programas nocturnos, que aprovecharon ampliamente el episodio como fuente constante de humor político televisivo.
Los presentadores destacaron la contradicción notable entre la hiperactividad digital nocturna del presidente y su apariencia cansada durante la reunión del Gabinete, creando una narrativa humorística ampliamente repetida.
Este contraste permitió construir segmentos satíricos cohesionados que mostraron cómo las acciones públicas de Trump continúan ofreciendo material recurrente para análisis humorísticos, especialmente en momentos políticamente sensibles.
La jornada reflejó nuevamente el papel significativo del entretenimiento nocturno como espacio donde se interpretan conductas presidenciales, moldeando percepciones públicas a través de una combinación directa de comedia y crítica política.