El expresidente de los Estados Unidos regresó a Florida

La noticia llamó la atención ante la próxima cita para compadecer ante la corte

«Nuestro país tiene que protestar», señaló el exmandatario en recientes comentarios

¡TRUMP VUELVE A FLORIDA PARA ENFRENTAR JURADO! El expresidente Donald Trump, fue captado en su avión de regreso al estado de Florida para presentarse en Tribunal y enfrentar las acusaciones en contra, donde la conspiración contra el gobierno de Estados Unidos, es uno de los 37 cargos que enfrentará.

El 45º presidente de los Estados Unidos, sigue en el ojo del huracán mientras sigue en pie por la candidatura a la presidencia 2024 y su caso sigue investigándose. Por ello, en diversas ocasiones señaló que las acusaciones son para desestimarlo del cargo y en uno de sus últimos encuentros con la prensa, señaló que «debían protestar» las personas fuera del tribunal.

¿LISTO PARA ENFRENTARSE A LAS ACUSACIONES?

En medio de las últimas polémicas que enfrentó el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dio a conocer que el político republicano decidió volver a Miami, Florida, a poco tiempo de enfrentarse en contra de las autoridades de dicho estado. De acuerdo con la información, el próximo lunes 19 de junio enfrentará un juicio por 37 cargos federales en contra.

De acuerdo con la agencia The Associated Press, la aparición de Trump el martes por la tarde en Miami marcará la segunda vez desde abril frente a un juez por cargos penales. Por el momento, el exmandatario no dio declaraciones sobre su regreso a Miami y se mantiene en constante comunicación con sus abogados.