Donald Trump dice que no puede hacer piropos a las mujeres

Trump elogia a mujer en mitin.

Critica corrección política actual.

Bromea sobre dejar piropos.

Donald Trump elogió a una mujer que le gritó «te amo» durante un mitin en Arizona.

El expresidente, quien sobrevivió recientemente a un posible tercer atentado en California, se reunió con sus seguidores en un evento masivo.

Durante su discurso, Trump hizo una pausa para responder al efusivo grito de una mujer entre la multitud.

«Te amo muchísimo», exclamó la mujer, y Trump no tardó en reaccionar ante la declaración.

Trump critica la corrección política al elogiar a una mujer

«No sé, dirán que esto es nepotismo, pero la verdad es que ella es una mujer muy, muy… ya no se permite usar la palabra ‘hermosa’ cuando hablas de mujeres», afirmó.

El expresidente criticó que, según él, piropear a las mujeres es políticamente incorrecto en la actualidad.

«Ya no se permite. No, no, es políticamente incorrecto», insistió Trump frente a la multitud.

Trump también pidió a los hombres presentes que levantaran la mano y bromeó sobre dejar de usar la palabra «hermosa» para describir a sus parejas.