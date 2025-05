Trump se burla del Vaticano con una imagen parodia de sí mismo vestido de papa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha causado polémica nuevamente con una publicación en su plataforma Truth Social, donde compartió una foto parodia de él mismo vestido como el papa.

La imagen, que rápidamente se hizo viral, muestra a Trump con la indumentaria papal, incluyendo túnicas blancas, un crucifijo dorado y la mitra, el característico tocado que los papas suelen usar.

La publicación de la imagen se produjo después de que Trump bromeara con la prensa esta semana, expresando que le gustaría ser el próximo papa.

En un tono jocoso, afirmó que creía que sería un excelente pontífice y que nadie lo haría mejor que él.

HOLY SH*T 🚨 Donald Trump stuns the world by posting a picture of himself as the next Pope 🔥

Donald Trump would be one of the BEST Popes to ever live 🙏 pic.twitter.com/qhRHBnkgl9

— MAGA Voice (@MAGAVoice) May 3, 2025