Trump nombra a Sylvester Stallone y Mel Gibson como embajadores especiales en Hollywood

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se sorprendió con su reciente anuncio relacionado con el mundo del entretenimiento.

Este jueves, Trump nombró a Sylvester Stallone, Jon Voight y Mel Gibson como embajadores especiales para abordar los «problemas» en Hollywood desde un enfoque empresarial.

Trump, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero en el Capitolio, explicó que el objetivo de esta medida es mejorar la situación en la industria del cine, considerada «muy problemática» por el mandatario electo.

«Me ayudarán como enviados especiales para que Hollywood, que en los últimos cuatro años ha perdido muchos negocios en el extranjero».

