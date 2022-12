Se cumplió la peor pesadilla de Trump

Gobierno de EEUU hacen publicas sus declaraciones de impuestos

Un año pagó menos de 1000 dólares

Desde hace un par de semanas se había dicho que las declaraciones de impuestos de Donald Trump serían publicadas, el día de hoy 21 de diciembre de 2022 se ha cumplido esa amenaza. Los archivos secretos del empresario ya han sido revelados a pesar de sus suplicas.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) no auditó los impuestos del entonces presidente del país, Donald Trump, durante los dos primeros años de su mandato aunque estaba obligado a hacerlo, según el informe sobre los tributos del expresidente hecho público por la Cámara de Representantes.

Otra mala noticia para Trump

En cuanto a los impuestos que pagó Trump durante su Presidencia, el diario The New York Times señala que el expresidente entregó 1,1 millones de dólares en tributos durante su presidencia aunque no abonó ni un dólar en 2020, su último año en la Casa Blanca.

El tribunal había rechazado la solicitud de Donald Trump de una orden que habría impedido que el Departamento del Tesoro entregara seis años de declaraciones de impuestos para Trump y algunos de sus negocios al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas.