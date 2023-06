El expresidente Donald Trump no pagará fianza

Aseguran que no recibirá ninguna sanción y no le quitarán el pasaporte

El candidato a la presidencia 2024 se declaró inocente de los cargos en contra

¿BUENAS NOTICIAS PARA TRUMP? El expresidente 45° de los Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó a la corte de Miami por los 37 cargos que se imputaron en su contra debido a los documentos clasificados que hallaron en su hogar de Mar-A-Lago, Florida. De acuerdo con los hechos, el expresidente se declaró inocente y podría salir de la corte sin pagar ningún tipo de fianza.

Hasta el momento, Donald Trump es considerado el primer presidente y expresidente en la historia de Estados Unidos en afrontar una acusación federal, fue fichado con toma de huellas digitales y fotografía y luego compareció ante el juez federal Jonathan Goodman, informó la agencia EFE.

TRUMP FUE ABSUELTO SIN PAGAR FIANZA

Después de que Donald Trump y sus abogados declararon que era inocente de los cargos en contra, se dio a conocer que el expresidente de los Estados Unidos fue absuelto por parte de las autoridades y señalaron que fue liberado sin tener que pagar una fianza. La noticia podría generar cambios favorables hacia el político republicano, dado que no recibió castigos serios ante los hechos.

Además, la agencia The Associated Press señaló que no tendrá que entregar su pasaporte ni restringir sus viajes personales. Mientras la audiencia continuaba después de que se declarara inocente, Trump se sentó a la mesa con el ceño fruncido y los brazos cruzados. La audiencia se llevó a cabo para señalar los 37 cargos contra del exmandatario.