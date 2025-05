Trump niega conocimiento sobre consumo de drogas de Musk en la campaña de 2024

El presidente Donald Trump rechazó las afirmaciones de que Elon Musk consumiera drogas con regularidad durante la campaña presidencial de 2024.

Trump se refirió a un informe del New York Times que, citando fuentes anónimas, indicó que Musk habría consumido ketamina, éxtasis y hongos psicodélicos mientras hacía campaña junto al presidente en 2024.

El medio no aclaró si estos supuestos consumos ocurrieron mientras Musk trabajaba en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump.

En una conferencia de prensa el 30 de mayo, tras regresar de un mitin en Pensilvania, Trump fue claro al negar tener conocimiento de tales actividades de Musk.

