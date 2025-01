Donald Trump llega este sábado a Washington para dar inicio a festejos inaugurales de su segunda Administración

Trump dejó la Casa Blanca en 2021 tras negarse a aceptar su derrota en las elecciones, rompiendo con la tradición al no asistir a la toma de posesión de su sucesor, Joe Biden.

A lo largo del fin de semana, Trump participará en eventos como la colocación de una corona de flores en el Cementerio Nacional de Arlington y un mitin en el Capital One Arena.

Protestas y una nueva narrativa

Además, celebridades como Jon Voight y Hulk Hogan asistirán, junto a destacados ejecutivos de tecnología como Elon Musk y Jeff Bezos.

Aunque las manifestaciones en contra de Trump serán menos visibles que en su primera investidura, se espera que unas 50,000 personas participen en la rebautizada «Marcha del Pueblo», enfocada en derechos reproductivos, LGBTQ, inmigración y clima.

Esta segunda toma de posesión también enfrenta críticas por la ausencia de figuras clave como la ex primera dama Michelle Obama.

También faltará la ex presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quienes no han dado explicaciones sobre su decisión de no asistir.