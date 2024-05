Donald Trump lanza advertencia a indocumentados si llega a la presidencia

Los planes de Donald Trump

Organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes han condenado estas propuestas. Calificándolas de inhumanas y contrarias a los principios fundamentales de los derechos humanos.

Cabe mencionar que Trump dio a conocer sus planes de arresto y deportación para las personas sin documentos. Y amenazó vagamente con que podrían perder dinero federal si no desempeñaban un papel en su represión.

“Existe la posibilidad de que algunos no quieran participar y no formar parte de los beneficios”, dijo el republicano. «Tenemos que hacer esto. Este no es un problema sostenible para nuestro país”, agregó.

Por otro lado, críticos del presidente han argumentado que estas políticas son discriminatorias y xenófobas, y que van en contra del carácter inclusivo y diverso de Estados Unidos.