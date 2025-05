Donald Trump Jr. no descarta postularse a la presidencia de EE.UU. en 2028

Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente Donald Trump, insinuó por primera vez que podría considerar una carrera presidencial en el futuro.

Abriendo la puerta a la posibilidad de una sucesión política dentro del clan Trump.

Y avivando el debate sobre el legado del movimiento MAGA.

Así lo informa Infobae.

Donald Trump Jr says ‘maybe one day’ he could run for president https://t.co/F32WnZxQTA https://t.co/F32WnZxQTA

— Reuters (@Reuters) May 21, 2025