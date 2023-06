Donald Trump rompe el silencio

Tras haber sido notificado, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump rompió el silencio, fue a través de sus redes sociales donde el republicano mencionó que nadie le ha dicho nada al respecto. De igual manera, asegura que no ha hecho nada malo, según el portal USA Today.

“Nadie me ha dicho que estoy siendo acusado, y no debería estarlo porque no he hecho NADA malo”, dijo Trump en su sitio web Truth Social, en medio de informes de que recibió una “carta de objetivos” formal de los fiscales. También agregó que he asumido durante años que soy un objetivo del Departamento de Justicia y el FBI ARMAS». Archivado como: Donald Trump investigado documentos clasificados