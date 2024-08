Donald Trump intenta cambiar fecha de debate: Demócratas lo acusan de «asustado»

La campaña demócrata ha acusado al expresidente Donald Trump de estar «asustado» después de que propusiera un cambio en el calendario del próximo debate presidencial.

Trump, quien compite como candidato republicano, sugirió mover el debate contra la vicepresidenta Kamala Harris al 4 de septiembre en Fox News.

Inicialmente, el debate estaba programado para el 10 de septiembre en ABC, cuando su contrincante era el presidente Joe Biden.

«He acordado con Fox News debatir con Kamala Harris el miércoles 4 de septiembre», publicó Trump en su red Truth Social.

Trump reacts to Kamala Harris not agreeing to his September 4th debate on Fox News and remaining firm on the September 10th ABC debate:

“Kamala Harris doesn’t have the mental capacity to do a REAL Debate against me […] I’ll see her on September 4th or, I won’t see her at all.” pic.twitter.com/saNHJq7XHw

— Pop Base (@PopBase) August 3, 2024