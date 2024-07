Trump hace su primera aparición en público en la convención republicana luego del atentado

Luego, Trump emergió, visiblemente emocionado, mientras Lee Greenwood entonaba “God Bless the USA”.

Donald Trump reaparece en público en la Convención republicana

El expresidente no se dirigió a la convención, dejando que su presencia hablara por sí misma, de acuerdo con The Associated Press.

Horas antes de su aparición, los delegados, jubilosos y envalentonados, habían nominado a Trump para liderar la fórmula republicana por tercera vez. Además, dieron la bienvenida al senador de Ohio JD Vance como su compañero de fórmula.

“Debemos unirnos como partido y como nación”, dijo el presidente del Partido Republicano, Michael Whatley, elegido personalmente por Trump como líder del partido.

“Debemos mostrar la misma fuerza y ​​resiliencia que el presidente Trump y conducir a esta nación hacia un futuro mejor”.