En la información que se dio a conocer, señalaron que Trump relató que no entregó los documentos cuando se lo pidió la Administración de los Archivos Nacionales porque primero tenía que sacar sus «objetos personales» de las cajas, pero estaba «muy ocupado» y no tuvo tiempo de hacerlo, indicó EFE.

De acuerdo con la información que proporcionó en dicha entrevista, el exmandatario de Estados Unidos confirmó que no tiene más papeles clasificados en su hogar de Florida. Al igual, señaló que no sabe qué tipo de documentos sustrajeron de su casa, por lo que se encuentra preocupado de que haya «rellenado» con papeles que no conoce.

«No me hubiera quedado [en Florida] pero allanaron mi casa. No, no tengo nada, no. Lo que me preocupa se lo llevaron todo. No sé lo que se llevaron. Podrían estar rellenándolo», señaló Trump al entrevistador de la Fox News. Tras la entrevista, no se promulgaron mayores declaraciones al respecto.