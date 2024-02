Donald Trump es el ganador de los caucus de Nevada

No se enfrentaba a ningún aspirante de peso

Su victoria era previsible

¿Qué le falta para ser el candidato oficial?

El expresidente estadounidense Donald Trump ganó este jueves en los caucus republicanos de Nevada que, de acuerdo con la agencia Efe, fueron diseñados a su medida.

Trump no se enfrentaba a ningún aspirante de peso, de acuerdo a las proyecciones de los diarios The New York Times y The Washington Post.

Los republicanos apostaron por dos modelos en Nevada: el martes primarias y el jueves unos caucus a los que no se presentó su máxima rival a la nominación presidencial, Nikki Haley.

La victoria de Trump era tan previsible y abrumadora que, con el 1 % escrutado, los medios de comunicación la hicieron oficial apenas una hora después del cierre de los colegios de votación de Nevada.

Con dicha tasa de escrutinio, Trump registró un 97.6 % de los sufragios, mientras que Ryan Binkle, un pastor de Texas poco conocido, quedó en segundo lugar con un 2.4 %.

Así, Trump está a punto de hacerse definitivamente con la nominación republicana tras sus éxitos consecutivas en Iowa, New Hampshire y Nevada.

El expresidente necesita 1,215 delegados para proclamarse oficialmente como candidato por los republicanos, según Efe.