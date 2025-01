Trump emite orden extenderá plazo para venta de TikTok en Estados Unidos

El expresidente Donald Trump anunció el domingo una orden ejecutiva que podría cambiar el rumbo de TikTok en Estados Unidos.

La plataforma de videos, cuyo propietario es la empresa china ByteDance, enfrenta restricciones que dejaron a millones de usuarios sin acceso.

Dijo que su orden “extendería el período de tiempo antes de que las prohibiciones de la ley entren en vigor” y “confirmaría que no habrá responsabilidad para ninguna empresa que ayudó a evitar que TikTok desapareciera antes de mi orden.

“Los estadounidenses merecen ver nuestra emocionante toma de posesión el lunes, así como otros eventos y conversaciones”, escribió Trump.

🚨 JUST IN: President Trump announces he will be signing an executive order to reinstate TikTok on Monday pic.twitter.com/CTyshqUb9X

— Nick Sortor (@nicksortor) January 19, 2025