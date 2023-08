Arrojan acusaciones contra Trump en Georgia por elecciones del 2020

Los abogados de Trump, Drew Findling y Jennifer Little, criticaron a la oficina del fiscal de distrito por la medida flagrante y dijeron que no mostraron respeto por el proceso del gran jurado.

La evidencia contra el expresidente

El gran jurado en Georgia escuchó a los testigos hasta la noche del lunes en la investigación de subversión electoral de Donald Trump.

Un largo día de testimonios marcado por la misteriosa y breve aparición en un sitio web del condado de una lista de cargos penales contra el ex presidente.

Los fiscales del condado de Fulton estaban presentando evidencia al gran jurado mientras avanzaban hacia una posible acusación,

Por lo que estuvieron convocando a varios ex funcionarios estatales, incluido el ex vicegobernador, como testigos, según The Associated Press.