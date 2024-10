Trump aparece de la forma menos pensada en un McDonald’s (VIDEO)

El expresidente y actual candidato presidencial republicano, Donald Trump, sorprendió a los presentes el domingo al encargarse de la freidora de un McDonald’s en Feasterville-Trevose, Pensilvania.

Durante el evento, un empleado le enseñó cómo manejar las papas fritas, desde colocarlas en el aceite caliente hasta servirlas en las cajas.

«Se requiere de un gran conocimiento para hacerlo bien y hacerlo rápido», comentó Trump, mientras se ponía un delantal sobre su traje y corbata.

Este acto inusual, que atrajo a una multitud en una zona políticamente ambigua cerca de Filadelfia, fue parte de su estrategia de campaña.

Trump is working a shift at McDonalds right now, for no reason other than to troll Kamala for lying.

— Clandestine (@WarClandestine) October 20, 2024