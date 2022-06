Donald Trump expresa sentir ante fallo de Corte Suprema

“Es decisión de Dios”, declaró al medio Fox

Las declaraciones del expresidente republicano han causado polémica en redes sociales

NO SE QUEDA CALLADO. Este viernes, tras darse a conocer el fallo de la Corte Suprema, no han podido faltar los comentarios de los políticos más polémicos en el país ante la decisión de penalizar el aborto. Como en cada ocasión, Donald Trump no dudó en expresar su sentir al respecto e indicar que “fue una decisión de Dios”.

El expresidente republicano, señaló que el fallo de las autoridades será tomado como “algo que funcionará para todos”. Anular el derecho al aborto en el país, ha traído un debate entre diversos grupos que se ha acrecentado por sus propias ideologías; por ello, las declaraciones de Trump han hecho eco en diversas plataformas y creen que el expresidente “tiene parte de responsabilidad”.

DONALD TRUMP DECLARA SOBRE EL ABORTO

En un viernes lleno de declaraciones tras la decisión de penalizar el aborto por parte de la Corte Suprema, los políticos no han dudado en expresarse sobre el tema y dejar entrever su postura ante el fallo oficial. Desde Biden, Harris, Hillary Clinton, hasta Trump siguen dando de que hablar ante la noticia que ha generado tanta controversia.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, celebró este viernes que el Tribunal Supremo haya revocado la protección del derecho al aborto y al ser preguntado sobre su responsabilidad en esta decisión, al nombrar tres jueces conservadores para esta Corte, sentenció: “Es decisión de Dios”, informó la agencia Efe.