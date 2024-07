¿Trump de dictador? El expresidente manda mensaje a sus seguidores

Esta afirmación no fue la única declaración incendiaria de la noche. Trump también acusó a los demócratas de no apoyar la reforma del registro de votantes porque «quieren hacer trampa».

«Ya no tendrán que hacerlo. Cuatro años más, ¿saben qué? Se solucionará. Todo estará bien. Ya no tendrán que votar más, mis hermosos cristianos».

«No me importa cómo, pero tienen que salir a votar y, una vez más, los cristianos tienen que salir a votar, pero esta vez sí», dijo.

La retórica del expresidente no se detuvo ahí. Instó a sus seguidores a respaldarlo en las próximas elecciones del 5 de noviembre, prometiendo una «victoria aplastante que es demasiado grande para manipularla».

El comentario sobre no necesitar votar se volvió viral en X/Twitter, acumulando más de 17,2 millones de vistas hasta la mañana del sábado.

Las reacciones no se hicieron esperar, y muchos usuarios expresaron su preocupación por el lenguaje utilizado en el discurso, según el portal Mirror.

Trump tiene un estilo particular al dar discursos, y no está claro exactamente qué quiso decir con que sus partidarios no necesitan votar.

Sin embargo, sus detractores no tardaron en tildarlo de aspirante a dictador, mostrando su alarma por los comentarios del exmandatario.