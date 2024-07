Donald Trump critica a Biden y Harris tras la renuncia de la Directora del Servicio Secreto

Donald Trump culpa a Biden por fallas.

Renuncia la directora Kimberly Cheatle.

Intento de asesinato genera controversia.

En un movimiento que ha generado una ola de reacciones políticas, el expresidente Donald Trump arremetió contra el actual gobierno de Joe Biden y Kamala Harris.

Donald Trump los culpó de no brindarle una protección adecuada , detalló EFE.

Las declaraciones de Trump surgen tras la renuncia de Kimberly Cheatle, quien hasta ahora se desempeñaba como directora del Servicio Secreto.

En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Donal Trump se expresó

Donald Trump: «No me protegieron»

«La Administración de Biden/Harris no me protegió adecuadamente, y me vi obligado a recibir una bala por la democracia. ¡FUE UN GRAN HONOR HACERLO!».

Estas palabras se refieren al intento de asesinato que sufrió Donald Trump durante un mitin en Pensilvania, un suceso que ha acaparado la atención de los medios.

Cheatle renunció este martes, apenas 10 días después de este incidente, según información de EFE.

Para Kimberly estes ha sido calificado por ella misma como el «mayor fallo operativo» del Servicio Secreto «en décadas».