Trump dice que EE. UU. detuvo al 99,9 % de personas que intentaron entrar ilegalmente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este domingo que su administración ha logrado detener al 99.9% de las personas que intentaron ingresar ilegalmente al país, asegurando que solo tres individuos consiguieron cruzar la frontera.

A través de su red social, Truth Social, Trump expresó: «99.9% en la frontera. La mejor cifra jamás registrada. 3 personas lograron entrar, frente a los cientos de miles de la administración anterior.

Nunca antes había habido una diferencia tan grande. ¡Felicidades, Estados Unidos!»

Aunque su mensaje resalta un aparente logro en términos de seguridad fronteriza, Trump no brindó detalles específicos sobre el periodo al que corresponden estas cifras ni explicó el criterio utilizado para calcularlas.

JUST RELEASED: 99.9% at the Border. Best number ever recorded. 3 people got in, versus hundreds of thousands in last Administration. There has NEVER been such a difference before. Congratulations America!» –President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/zkUZrn6SrC

— il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) April 27, 2025