“Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Dios. Mi único crimen es defender al país. Me atacaron.”, inició Donald Trump su discurso. “El único crimen que he cometido es defender sin temor a nuestra nación de quienes buscan destruirla”, señaló de nueva cuenta Trump en el discurso y que motivó a la multitud reunida.

¿Qué señaló Donald Trump?

Por ello, el republicano señaló a los medios de comunicación que estén preparados para esta cacería después de gastar millones de dólares en gastos en una Tercera Guerra Mundial. Al igual, detalló que el presidente número 45 de los Estados Unidos, solo está preocupado en gastar dinero en este tipo de conflictos. Inclusive, habló sobre la búsqueda de documentos en su hogar.

“Esto está bien, inclusive disculpa, pero eso no es real. Es una obstrucción presidencial, los documentos se procesan automáticamente. No es desclasificado, no es un crimen presidencial, ni viola las leyes. El clasifica los documentos y eso no tiene excusa para los demócratas”, señaló Trump. “Revisaron alrededor de 185 cajas en mi casa. Me llamaron para una investigación”.