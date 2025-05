Trump ataca a jueces y a la Sociedad Federalista por fallos judiciales adversos

El presidente Donald Trump arremetió contra los jueces que bloquearon sus aranceles, tras un fallo que posteriormente fue suspendido temporalmente en apelación.

En un extenso mensaje publicado en redes sociales el 29 de mayo, Trump expresó su descontento con un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Trump cuestionó la autoridad de los jueces y expresó indignación por lo que consideró un daño significativo a Estados Unidos. “¿De dónde salen estos tres jueces iniciales?”, preguntó Trump en su publicación.

“¿Cómo es posible que hayan causado tanto daño a Estados Unidos?”.

This is actually amazing. Trump is upset that he actually has to get Congressional approval to impose tariffs instead of acting as an economic dictator. And he is also attacking the Federalist Society for recommending judges that are loyal to the Constitution, not to him. pic.twitter.com/uSejILjCjd

— Ken Gardner (@KenGardner11) May 30, 2025