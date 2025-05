Miami instala valla publicitaria que critica a Donald Trump

La organización sin fines de lucro Keep Them Honest Inc. ha instalado una valla publicitaria en la autopista Dolphin.

Cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, que acusa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ser un “aspirante a dictador”.

La valla, que se encuentra en una zona de alta circulación, busca servir como un recordatorio diario sobre el peligro que, según la organización, Trump representa para la democracia estadounidense.

En un comunicado oficial, la campaña expresó que la valla tiene como objetivo resaltar el riesgo que Trump representa para el país, haciendo hincapié en sus promesas de gobierno autoritario.

A controversial billboard labeling President Trump a ‘wannabe dictator’ has gone up in Miami. The large sign was installed today along the Dolphin Expressway, just west of Miami International Airport😳| #ONLYinDADE pic.twitter.com/uCl7MeQUqb

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) May 9, 2025