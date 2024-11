Donald Trump asegura que la frontera será prioridad y habló con 70 líderes mundiales

Aunque la entrevista no ha sido transmitida, Welker dijo que en un intercambio de 15 minutos con Trump, el republicano expresó que su prioridad era tener una frontera «segura y protegida».

¿Qué ocurrirá en la frontera?

El demócrata no confirmó si asistirá en persona a la investidura de Trump el 20 de enero, pero insinuó que podría hacerlo.

Cuando perdió las elecciones en 2020, Trump se convirtió en el primer presidente en 150 años en no asistir a la toma de posesión de su sucesor, en ese caso, Biden.

El republicano, señaló durante una conversación telefónica de unos 15 minutos con la periodista Kristen Welker que el asunto no era «una cuestión de precio».

«En realidad, no tenemos otra opción cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países. Ahora van a regresar a esos países porque no se quedarán aquí. No hay precio», aseveró el futuro presidente.