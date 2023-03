El gran jurado encargado del caso de Donald Trump y su arresto no se reunirá hoy

Investigan al expresidente de Estados Unidos de pagar por silencio de supuestos encuentros sexuales

Cualquier imputación no se conocerá hasta el jueves como muy pronto

El gran jurado encargado de estudiar en el Tribunal Penal de Manhattan los cargos contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) en relación al arresto y la investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre un supuesto pago en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels, no se reunirá este miércoles, de acuerdo a portales de noticias como Daily Mail y EFE.

Esto significa cualquier imputación contra el expresidente y actual candidato a las primarias republicanas para las presidenciales de 2024, en el caso de confirmarse, no se conocerá hasta el jueves como muy pronto. No obstante, el Tribunal Penal de Manhattan amaneció un día más rodeado, tanto por periodistas de medios locales e internacionales como de agentes de policía.

¿HUBO MOVILIZACIONES?

A diferencia de los días previos, hoy no se vieron ni simpatizantes ni adversarios de Trump manifestándose en las inmediaciones. El sábado pasado, el expresidente pronosticó en su red Truth Social que sería arrestado ayer martes, lo cual no se produjo. El gran jurado se reúne los lunes, miércoles y jueves y podría escuchar las declaraciones de al menos un testigo más antes de que se le pida votar a los 23 miembros, según The New York Times.

Este caso del pago a Stormy Daniels, el más inmediato de los varios que acorralan a Trump, ha durado casi cinco años y se centra en un pago de 130,000 dólares a Daniels -presuntamente a cambio de su silencio sobre una relación sexual en 2006- durante la campaña electoral que lo acabó llevando a la Casa Blanca en 2017, se informó sobre el caso de Donald Trump y su posible arresto.