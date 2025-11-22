Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Política » Donald Trump arremete contra Marjorie Taylor Greene tras su decisión de abandonar el Congreso

Donald Trump arremete contra Marjorie Taylor Greene tras su decisión de abandonar el Congreso

Donald Trump reaccionó a la renuncia de Marjorie Taylor Greene con duras críticas y recordando las tensiones recientes por el caso Epstein.
Por 
2025-11-22T20:41:39+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/22/2025 a las 15:41

  • Trump arremete contra Greene
  • Greene abandona su escaño
  • Tensiones por caso Epstein

El presidente Donald Trump publicó este sábado un mensaje en su red Truth Social dirigido a la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien anunció que dejará su asiento en enero tras un periodo de tensiones públicas con el mandatario.

Trump criticó su trayectoria reciente, cuestionó sus decisiones políticas y, al mismo tiempo, aseguró que “siempre” la apreciará a ella y a su labor en el Congreso.

El mensaje del presidente comienza con un ataque directo: “Debido al desplome de sus cifras en los sondeos y a que no quería enfrentarse a un contrincante en las primarias con un fuerte respaldo de Trump (¡contra el que no tendría ninguna posibilidad de ganar!), Marjorie ‘Traidora’ Brown ha decidido retirarse”.

Trump intensifica sus críticas tras semanas de tensiones

El presidente utiliza nuevamente el mote despectivo “Traidora”, que ha empleado en días recientes para referirse a la legisladora.

TE PUEDE INTERESAR: Trump endurece su ofensiva contra la prensa y desata nueva ola de críticas

Taylor Greene anunció el viernes que dejará su escaño en la Cámara de Representantes en enero.

Su decisión llega después de meses de confrontaciones públicas con Trump.

La congresista por el distrito 14 de Georgia había sido una de las defensoras más firmes del presidente.

Sin embargo, su relación se deterioró rápidamente.

Los desacuerdos se hicieron evidentes cuando Taylor Greene criticó el manejo que Trump dio a la publicación de los documentos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

A estas críticas se sumaron cuestionamientos sobre decisiones en política exterior y en materia sanitaria.

Estos señalamientos provocaron también reacciones negativas por parte de otros republicanos en la Cámara Baja.

El presidente atribuye su caída a alianzas internas

En su mensaje, Trump afirmó que Taylor Greene “no la ayudó” al relacionarse con “el peor congresista republicano en Tom Massie de Kentucky”.

Massie ha votado en contra de importantes iniciativas defendidas por el presidente, lo que ha sido motivo de fricción dentro del Partido Republicano.

Trump añadió que Taylor Greene “se volvió loca principalmente porque me negué a devolverle su interminable bombardeo de llamadas”.

El presidente cerró su publicación con una frase que combina crítica y reconocimiento: “Sin embargo, siempre la apreciaré y le agradeceré su servicio a nuestro país”.

Las tensiones estallaron con el caso Epstein

Las diferencias entre Trump y Taylor Greene se intensificaron en las últimas semanas a raíz del caso Epstein.

La congresista cuestionó abiertamente al presidente por el manejo de la información relacionada con el expediente del pederasta, un tema particularmente sensible para la base conservadora.

Este desencuentro derivó en una escalada de ataques públicos por parte del mandatario.

Taylor Greene obtuvo su escaño en la Cámara Baja en 2020.

Fue reelecta en 2022 y 2024 con apoyo significativo de sectores conservadores.

Su salida se produce en medio de un clima de confrontación política dentro del Partido Republicano, marcado por divisiones internas y reproches cruzados.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
DOGE confirma disolución en administración federal de Trump

Trump disuelve DOGE tras meses de tensión y despidos
Acusar de sedición y la escalada política

Demócratas denuncian amenazas tras acusaciones de Trump
Zohran Mamdani reafirma críticas firmes al presidente Trump

Mamdani reafirma críticas al presidente Trump pese a reunión cordial en la Casa Blanca
Caso Jeffrey Epstein y nueva presión federal

EE. UU. pide publicar registros del gran jurado de Epstein

Donald Trump critica públicamente la renuncia de Marjorie Taylor Greene