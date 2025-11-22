Donald Trump arremete contra Marjorie Taylor Greene tras su decisión de abandonar el Congreso
Publicado el 11/22/2025 a las 15:41
El presidente Donald Trump publicó este sábado un mensaje en su red Truth Social dirigido a la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien anunció que dejará su asiento en enero tras un periodo de tensiones públicas con el mandatario.
Trump criticó su trayectoria reciente, cuestionó sus decisiones políticas y, al mismo tiempo, aseguró que “siempre” la apreciará a ella y a su labor en el Congreso.
El mensaje del presidente comienza con un ataque directo: “Debido al desplome de sus cifras en los sondeos y a que no quería enfrentarse a un contrincante en las primarias con un fuerte respaldo de Trump (¡contra el que no tendría ninguna posibilidad de ganar!), Marjorie ‘Traidora’ Brown ha decidido retirarse”.
Trump intensifica sus críticas tras semanas de tensiones
Trump Arremete Contra Taylor Greene Tras su Renuncia al Congreso |
El presidente Donald Trump reaccionó con dureza al anuncio de renuncia de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, escribiendo en Truth Social que la representante de Georgia «se volvió loca» tras la… pic.twitter.com/iihcTDrGsG
— El Diario Nueva York (@eldiariony) November 22, 2025
El presidente utiliza nuevamente el mote despectivo “Traidora”, que ha empleado en días recientes para referirse a la legisladora.
Taylor Greene anunció el viernes que dejará su escaño en la Cámara de Representantes en enero.
Su decisión llega después de meses de confrontaciones públicas con Trump.
La congresista por el distrito 14 de Georgia había sido una de las defensoras más firmes del presidente.
Sin embargo, su relación se deterioró rápidamente.
Los desacuerdos se hicieron evidentes cuando Taylor Greene criticó el manejo que Trump dio a la publicación de los documentos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein.
A estas críticas se sumaron cuestionamientos sobre decisiones en política exterior y en materia sanitaria.
Estos señalamientos provocaron también reacciones negativas por parte de otros republicanos en la Cámara Baja.
El presidente atribuye su caída a alianzas internas
Trump dice que ignoró el “bombardeo de llamadas” de Greene y atribuye su retirada a que le quitó su apoyo: “Debe descansar” https://t.co/UWVXF9vZd3
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 22, 2025
En su mensaje, Trump afirmó que Taylor Greene “no la ayudó” al relacionarse con “el peor congresista republicano en Tom Massie de Kentucky”.
Massie ha votado en contra de importantes iniciativas defendidas por el presidente, lo que ha sido motivo de fricción dentro del Partido Republicano.
Trump añadió que Taylor Greene “se volvió loca principalmente porque me negué a devolverle su interminable bombardeo de llamadas”.
El presidente cerró su publicación con una frase que combina crítica y reconocimiento: “Sin embargo, siempre la apreciaré y le agradeceré su servicio a nuestro país”.
Las tensiones estallaron con el caso Epstein
Las diferencias entre Trump y Taylor Greene se intensificaron en las últimas semanas a raíz del caso Epstein.
La congresista cuestionó abiertamente al presidente por el manejo de la información relacionada con el expediente del pederasta, un tema particularmente sensible para la base conservadora.
Este desencuentro derivó en una escalada de ataques públicos por parte del mandatario.
Taylor Greene obtuvo su escaño en la Cámara Baja en 2020.
Fue reelecta en 2022 y 2024 con apoyo significativo de sectores conservadores.
Su salida se produce en medio de un clima de confrontación política dentro del Partido Republicano, marcado por divisiones internas y reproches cruzados.