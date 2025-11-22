Donald Trump arremete contra Marjorie Taylor Greene tras su decisión de abandonar el Congreso

Trump arremete contra Greene

Greene abandona su escaño

Tensiones por caso Epstein

El presidente Donald Trump publicó este sábado un mensaje en su red Truth Social dirigido a la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien anunció que dejará su asiento en enero tras un periodo de tensiones públicas con el mandatario.

Trump criticó su trayectoria reciente, cuestionó sus decisiones políticas y, al mismo tiempo, aseguró que “siempre” la apreciará a ella y a su labor en el Congreso.

El mensaje del presidente comienza con un ataque directo: “Debido al desplome de sus cifras en los sondeos y a que no quería enfrentarse a un contrincante en las primarias con un fuerte respaldo de Trump (¡contra el que no tendría ninguna posibilidad de ganar!), Marjorie ‘Traidora’ Brown ha decidido retirarse”.

Trump intensifica sus críticas tras semanas de tensiones

Trump Arremete Contra Taylor Greene Tras su Renuncia al Congreso | El presidente Donald Trump reaccionó con dureza al anuncio de renuncia de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, escribiendo en Truth Social que la representante de Georgia «se volvió loca» tras la… pic.twitter.com/iihcTDrGsG — El Diario Nueva York (@eldiariony) November 22, 2025

El presidente utiliza nuevamente el mote despectivo “Traidora”, que ha empleado en días recientes para referirse a la legisladora.

Taylor Greene anunció el viernes que dejará su escaño en la Cámara de Representantes en enero.

Su decisión llega después de meses de confrontaciones públicas con Trump.