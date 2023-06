Tras la audiencia que se llevó a cabo en Miami para revisar los 37 cargos en contra de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos se trasladó al restaurante Versailles, en Little Habana, donde una multitud de personas -en su mayoría hispanos- estaban esperándolo para vitorearlo y celebrar su libertad y cumpleaños, por lo que Donald Trump con la euforia del momento no dudó en invitarlos al festejo.

El expresidente de los Estados Unidos, asistió a dicho lugar después de haber estado en la corte de Miami, donde se está llevando a cabo la investigación por los 37 cargos federales que se estaban imputando en contra del candidato a la presidencia. Pero no es el único caso que tiene en contra en una corte, sino que también tiene una investigación en Nueva York por cargos de abuso sexual.

¿Qué hizo Donald Trump?

De acuerdo con Daily News, el exmandatario republicano ofreció pagar la comida de los presentes que asistieron a su encuentro en dicho restaurante y poco después de permanecer diez minutos en el lugar, decidió retirarse sin pagar un solo centavo. La decisión del político fue cuestionada en redes sociales, donde los internautas no dudaron en expresar su sentir al respecto y burlarse de la situación.

El restaurante no emitió palabra alguna sobre el incidente, por lo que no se puede asegurar que Donald Trump hizo la promesa de pagar las cuentas de las personas presentes en el sitio y mucho menos, que sus palabras fueran sacadas de contexto. Aunque antes de la incómoda situación para algunos presentes, estos no dudaron en entonar «feliz cumpleaños» para el candidato a la presidencia 2024.