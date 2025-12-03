Buscar
Inicio » Dinero » Susan Dell dona $6.25 mil millones a cuentas de inversión del programa «Cuentas Trump»

Susan Dell dona $6.25 mil millones a cuentas de inversión del programa «Cuentas Trump»

La donación de Susan Dell financia cuentas de inversión Trump para millones de niños en zonas de bajos ingresos.
Por 
2025-12-03T17:09:39+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 12/03/2025 a las 12:09

  • Michael y Susan Dell donarán $6.25 mil millones para financiar cuentas de inversión dirigidas a niños.
  • La iniciativa fortalece el programa federal establecido bajo la Ley One Big Beautiful Bill.
  • Texas será uno de los estados con mayor cantidad de beneficiarios de bajos ingresos.

Michael y Susan Dell anunciaron una donación histórica para ampliar el acceso a cuentas de inversión destinadas a niños que viven en comunidades con ingresos familiares promedio de $150,000 o menos.

La contribución, integrada al programa federal conocido como “Cuentas Trump”, permitirá que millones de menores reciban un apoyo inicial para su futuro financiero.

El anuncio se realizó en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump y varios líderes legislativos republicanos.

Cuál alcance de la donación de Susan Dell a cuentas Trump

La donación de $6.25 mil millones financiará depósitos de $250 para aproximadamente 25 millones de niños en todo el país.

La medida busca cubrir a menores que no pudieron acceder al capital inicial de $1.000 previsto en la ley.

Para bebés nacidos entre 2025 y 2028, la contribución se sumará al depósito federal ya contemplado por el Departamento del Tesoro.

Trump calificó la aportación como “una de las donaciones privadas más grandes en la historia de Estados Unidos” y elogió el compromiso filantrópico de los Dell.

Michael Dell aseguró que invertir en los niños del país es “la inversión más inteligente” que podían hacer.

  • Texas destaca como uno de los estados con mayor número de beneficiarios potenciales, ya que 80% de sus códigos postales califican bajo los criterios de ingreso. En áreas metropolitanas como San Antonio o Austin, la proporción de elegibilidad supera el 70%, según indica The Austin Post.

Beneficios para familias latinas y las cuentas de inversión Trump

La donación representa una oportunidad significativa para hogares latinos que no suelen contar con ahorros formales o acceso a instrumentos financieros desde edades tempranas.

Con la ampliación de las cuentas de inversión Trump, los niños podrán iniciar un fondo que acompañe su futuro educativo o profesional.

Para muchas familias hispanas, contar con un apoyo inicial puede marcar la diferencia entre depender completamente del ingreso familiar o construir un colchón financiero.

La estructura del programa permite que los fondos crezcan con el tiempo, lo que convierte esta iniciativa en un mecanismo de movilidad económica.

Lo que dijeron las autoridades

Trump celebró la donación calificándola de “acto asombroso”. Funcionarios republicanos presentes también destacaron su impacto nacional.

Michael Dell reiteró que su prioridad era apoyar a los niños de comunidades que históricamente enfrentan mayores carencias.

Qué sigue

El programa comenzará a integrar la donación conforme avance el proceso de verificación de menores elegibles.

Las familias deberán revisar códigos postales y requisitos para confirmar su acceso.

Se espera que los primeros depósitos se realicen antes del inicio de 2025, ampliando de forma considerable el alcance del programa federal de inversión infantil.

