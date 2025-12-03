Susan Dell dona $6.25 mil millones a cuentas de inversión del programa «Cuentas Trump»

Michael y Susan Dell donarán $6.25 mil millones para financiar cuentas de inversión dirigidas a niños.

La iniciativa fortalece el programa federal establecido bajo la Ley One Big Beautiful Bill.

Texas será uno de los estados con mayor cantidad de beneficiarios de bajos ingresos.

Michael y Susan Dell anunciaron una donación histórica para ampliar el acceso a cuentas de inversión destinadas a niños que viven en comunidades con ingresos familiares promedio de $150,000 o menos.

La contribución, integrada al programa federal conocido como “Cuentas Trump”, permitirá que millones de menores reciban un apoyo inicial para su futuro financiero.

El anuncio se realizó en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump y varios líderes legislativos republicanos.

Cuál alcance de la donación de Susan Dell a cuentas Trump

La donación de $6.25 mil millones financiará depósitos de $250 para aproximadamente 25 millones de niños en todo el país.

La medida busca cubrir a menores que no pudieron acceder al capital inicial de $1.000 previsto en la ley.

Para bebés nacidos entre 2025 y 2028, la contribución se sumará al depósito federal ya contemplado por el Departamento del Tesoro.

Trump calificó la aportación como “una de las donaciones privadas más grandes en la historia de Estados Unidos” y elogió el compromiso filantrópico de los Dell.

Michael Dell aseguró que invertir en los niños del país es “la inversión más inteligente” que podían hacer.