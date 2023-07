Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo , Los Rivera. A través de los artículos compartidos por MundoNow sus lectores han sido testigos de todo lo que acontece en la vida de esta dinastía.

Esta no sería la primera vez en que la mamá de Jenni Rivera se sincera con sus seguidores y hace inesperadas confesiones de su vida personal, aunque la mayoría de ellas las ha realizado por las constantes críticas que recibe y de ser tachada como una ‘vividora’ de los bienes que dejó la fallecida cantante.

La mamá de Jenni Rivera se ha ganado el cariño del público gracias a su personalidad, aunque algunos otros no paran de atacarla en redes. Aún así, una vez más Doña Rosa decidió abrir cu corazón y mostrarse transparente con sus seguidores revelando cómo es que sale adelante desde que Don Pedro ya no le dio pensión.

Doña Rosa revela que ella vive del Seguro Social

En dicho video, una vez más la señora Rosa Saavedra se mostró de lo más transparente y sin miedo al que dirán compartió en sus redes que Don Pedro Rivera ya no la apoya de manera económica, pero ¿tampoco sus hijos están al pendiente de ella? Así lo dejó entre ver en el reel que posteó hace unos días.

«Yo vivo de mi Seguro Social y de dos casas de renta, las casas me dan gastos», comenzó diciendo la madre de Jenni Rivera para después volver a afirmar que «Vivo del Seguro Social, no sé si tú vivas con $1,300 dólares», añadió la señora Rosa. Ante las declaraciones que dio la matriarca, Don Pedro no dudó en opinar. Archivado como Doña Rosa Seguro Social.